У Києві від початку пандемії померли 247 чоловіків та 183 жінки

Усього від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків та 183 жінки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Смертність від коронавірусу в столиці не зменшується. Як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку. Середній вік тих, чиє життя забирає коронавірус - 68 років, - розповів Кличко.

За його словами, у віці від 65-ти років померли 294 хворих. Тим, кому було 50-64 роки, померли 103 людини. У віці 30-49 років померли 30 хворих. Наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років, а найстаршому – 96.

Кличко зазначив, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу – 3 774.

На сьогодні в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 286.