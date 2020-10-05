Степанов нагадав, як діяти при перших симптомах COVID-19

При появі симптомів COVID-19 необхідно звернутися до сімейного лікаря, в критичних випадках - на 103.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здлоров'я Максим Степанов сказа на брифінгу 5 жовтня.

“Міністерством охорони здоров’я чітко визначений стандарт надання медичної допомоги при COVID-19. ...При симптомах коронавірусної хвороби ви повинні одразу звернутися до сімейного лікаря, з яким укладено відповідний договір. Сімейний лікар опитує вас, визначає симптоми, чи підпадає клінічна картина під коронавірусну хворобу”, - нагадав Степанов.

У випадку, якщо лікар запідозрить прояви коронавірусної хвороби , він має відправити до пацієнта мобільну бригаду. Степанов наголосив, що пацієнт не має самостійно шукати лабораторію чи йти в якусь лабораторію за рекомендацією лікаря, саме сімейний лікар має направити до пацієнта мобільну бригаду по забору зразків на визначення COVID-19.

“У нас в країні були спеціально створені мобільні бригади, які в повному обсязі фінансуються НСЗУ, в яких є тести, навички, вони повинні приїхати до вас і взяти відповідний тест”, - сказав міністр.

За результатами тестування сімейний лікар, в залежності від стану пацієнта, приймає рішення про лікування амбулаторно чи госпіталізацію.

Степанов наголосив, що обов’язок сімейного лікаря контролювати перебіг хвороби пацієнта.

“Якщо у вас погіршується стан, то сімейний лікар визначається щодо вашої госпіталізації, якщо така госпіталізація необхідна”, - сказав він.

У випадку, якщо температура у хворого вище 38 градусів, утруднене дихання, необхідно зателефонувати на 103 і повідомити про симптоми. Екстрена медична допомога має госпіталізувати пацієнта до лікарні.

За словами міністра, саме за таким алгоритмом мають діяти медичні працівники.

У випадку, якщо пацієнту пропонують інший порядок дій, наприклад, відправляють здавати тест на COVID-19 в приватну лабораторію, необхідно зателефонувати на гарячу лінію місцевого департаменту охорони здоров’я, гарячу лінію МОЗ, НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу – 3 774.