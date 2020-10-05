МОЗ прогнозує цього тижня п’ять тисяч випадків COVID-19 на добу

Добова кількість хворих в Україні цього тижня може перетнути межу в 5 тисяч.

Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз, за такої кількості хворих — більше 4 тисяч (на добу — ред.), у нас напружена ситуація, але не критична. Але з тим ставленням, яке у нас є до правил, ... впевнений, що на цьому тижні перейдемо позначку в 5 тисяч і будемо зростати далі», - сказав Степанов.

Водночас він наголосив, що медичні працівники нині «вже надперевантажені». З липня кількість пацієнтів з COVID-19, які одночасно перебувають у лікарнях, зросла в 5 разів. Зокрема, якщо у липні таких хворих у лікарнях було до 3,5 тисячі, то станом на 5 жовтня в лікарнях, відведених для лікування пацієнтів з COVID-19 або підозрою на нього, перебуває 16 745 осіб.

Наразі під лікування коронавірусної хвороби у медзакладах відведено майже 37 тисяч ліжок, з яких 30 тисяч введені в дію, решта — в резерві. Всього, за словами Степанова, в лікарнях України можливо відвести під лікування коронавірусної хвороби не більше 50 тисяч ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за добу 3 771.