МОЗ назвало єдину область, яка готова до послаблення карантину

Ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

Як передає Укрінформ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 3 жовтня.

Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить на Кіровоградщині 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.

У решті ж областей України він є вищим за базовий. Так, найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях — відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

Водночас у Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області — 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.

Окрім того, за даними профільного відомства, до послаблення карантину не готові також і Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.