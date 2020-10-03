Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували на Харківщині - МОЗ

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Харківській області — 516.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 жовтня.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області — 516, у тому числі місті Харків — 408 випадків. Одеська область — 310 випадків, у тому числі місто Одеса — 206 випадків. Дніпропетровська область — 297 випадків, у тому числі місто Дніпро — 242. Сумська область — 231 випадок, у тому числі місто Суми — 178 випадків. Та місто Київ — 441 випадок,” — зазначив Степанов.

При цьому урядовець підкреслив, що щодоби в Україні фіксують більше 4,5 тисячі захворілих на коронавірусну хворобу.

Він також поінформував, що за минулу добу проведено 47 тисяч 17 тестувань на коронавірус, із них 24 тисячі 915 досліджень методом ПЛР та 22 тисячі 102 методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, за даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, з них за добу – 4 661. Протягом доби зафіксовано 92 нові летальні випадки.

Водночас за минулу добу на коронавірус захворіли 228 дітей і 246 медичних працівників. А загалом, за весь час пандемії, кількість захворілих на COVID-19 дітей становить 14 тисяч 427, а медпрацівників – 16 тисяч 55 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 4 353 смерті від COVID-19. Одужали – 98 737 пацієнтів, за добу – 2 146.

Станом на ранок 3 жовтня в світі зареєстровано 34 836 028 випадків коронавірусу, з них 1 033 330 смертей і 25 897 996 випадків одужання.