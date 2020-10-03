Лікування COVID-19: у ЄС перевіряють повідомлення про побічну дію ремдесивіру

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє повідомлення, що препарат ремдесивір (Remdesivir), який використовують для лікування COVID-19, може викликати захворювання нирок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

За інформацією відомства, поширеною ввечері у п'ятницю, 2 жовтня, деякі пацієнти, які приймали препарат, згодом страждали на порушення у роботі нирок. Зараз експерти EMA перевіряють, були ці захворювання наслідком зараження коронавірусом чи вживання ремдисивіру.

На початку липня Європейська комісія за рекомендацією EMA дозволила застосовувати ремдесивір для лікування пацієнтів з COVID-19. Утім, дозвіл було видано за умови, що роботи з вивчення ймовірних побічних ефектів препарату триватимуть. EMA рекомендує допустити ремдесивір виключно для лікування пацієнтів з COVID-19 віком від дванадцяти років і старше.

Нинішні оцінки щодо дієвості цього препарату засновані головним чином на дослідженні, проведеному Інститутом алергії та інфекційних захворювань США (NIAID). У ньому зазначається, що ремдесивір може значно прискорити лікування хворих на COVID-19, утім, ймовірно, не зможе знизити смертність.

Ремдесивір був розроблений американською компанією Gilead для лікування лихоманки Ебола. У США та Японії препарат вже отримав спеціальний дозвіл на лікування спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19.

Нині стало відомо, що американського президента Дональда Трампа, в якого виявили COVID-19, лікують із застосуванням ремдесивіру.

Як повідомляв Укрінформ, український уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату ремдесивір, який використовується при лікуванні хворих на COVID-19.

В Україні за нову добу зафіксовано 4 661 випадок коронавірусу.

Станом на ранок 3 жовтня в світі зареєстровано 34 836 028 випадків коронавірусу, з них 1 033 330 смертей і 25 897 996 випадків одужання.