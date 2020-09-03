Уряд виділив гроші на закупівлю препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19

Уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір", який використовується при лікуванні хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На засіданні уряду була прийнята постанова щодо виділення коштів для такого лікарського засобу, як "Ремдесивір". Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон нам дозволяє завести його й централізовано вже закупити. Як тільки ми досягли домовленостей з компанією-виробником, то відразу подали відповідний проєкт постанови", – сказав Степанов.

Він зазначив, що "Ремдесивір" включений до національного протоколу лікування COVID-19 , та при лікуванні важких станів перебігу хвороби він показує гарні результати. Водночас, міністр не уточнив виділену урядом суму.

Степанов додав, що цей препарат широко використовується в США.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.