Лікарка-інфекціоністка розповіла про ефективність ремдесивіру проти COVID-19

Ефективність нового препарату проти COVID-19 ремдесивіру, затвердженого в українському та міжнародному протоколах, буде нижчою, ніж у строго специфічних ліків, як-от Озельтамівіру при грипі.

Таку думку висловила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв’ю Укрінформу.

"На жаль, на сьогодні у нас препаратів прямої дії на вірус немає. Вирішується питання з ремдесивіром, я сподіваюся, він буде до кінця літа", - сказала вона.

За словами Голубовської, проблема дефіциту цього препарату вирішується тим, компанія-виробник дала ліцензію на випуск генеричного препарату.

Вона також висловила сподівання, що його виготовлятимуть в Україні. "Вже в Україні, я дуже сподіваюся. Виробники навіть готові надати, наскільки я знаю, кілька безкоштовних курсів препаратів. Панацеї не буде, тому що це препарати прямої дії на вірус, але не строго специфічні, тобто вони можуть бути використані для багатьох РНК-вмісних вірусів. А якщо немає суворої специфічності, значить і ефект вже не такий як, приміром, при Озельтамівірі при грипі. Ці препарати, Ремдесивір зокрема, застосовувалися під час спалаху лихоманки Ебола у Західній Африці, і теж не показали великої ефективності", - розповіла інфекціоністка.

Раніше учений-біофізик Семен Єсилевський в інтерв’ю Укрінформу розповів, що на сьогодні не існує жодних препаратів з доказовою ефективністю проти COVID-19, крім ремдесивіру.

Як повідомляло агентство, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтверджено 71 056 випадків COVID-19, з них за добу – 1 172. За добу померли 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1709. Видужали за добу 556, із початку пандемії — 39 308. За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській (145), Івано-Франківській областях (123) та м. Києві (101).

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.