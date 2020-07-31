Експерт: Проти COVID-19 працює лише один препарат – ремдесивір

На сьогодні не існує жодних препаратів з доказовою ефективністю проти COVID-19, крім ремдесивіру.

Про це розповів учений-біофізик Семен Єсилевський в інтерв’ю Укрінформу.

"Наскільки мені відомо, крім ремдесивіру немає ніяких препаратів з доказовою ефективністю проти COVID-19. Тоцилізумаб досліджувався, але я поки не зустрічав опублікованих робіт, де йшлося б про те, що він дійсно ефективний. Може, нещодавно такі дані з’явилися, але в будь-якому випадку всі ці препарати – більш психологічне лікування, ніж справжнє. Навіть якщо вони дають якийсь ефект на 5-7%, все одно ми не знаємо достеменно, кому їх давати, на якій стадії захворювання, в який момент вони найбільш ефективні і безпечні. Це все потребує багаторічних досліджень на основі дуже великої статистики, яких зараз ми, зрозуміло, не маємо", - сказав він.

Водночас, за словами Єсилевського, з іншим препаратом - гідроксихлорохіном - у всесвітньому масштабі "ситуація просто анекдотична": "Його то включали в протоколи (лікування COVID-19 - ред.), то вилучали. То починали клінічні дослідження, то припиняли через небезпечність препарату, потім знов відновлювали. Вся ця тяганина призвела до того, що напрошується висновок: ефекту нема, бо якби був, вже б його знайшли".

Експерт також розповів, що якихось кардинальних змін у розумінні медиками і науковцями цієї хвороби і ситуації загалом не сталося. "Та накопичилася певна статистика, і дещо стало більш зрозумілим, ніж було у квітні. Повністю закрито тему використання різних ліків "офф лейбл" для лікування COVID-19, застосування з цією ж метою ліків проти ВІЛ, гідроксихлорохіну. Були сподівання, що вони подіють, та не справдилися. Стало відомо, що проти цієї хвороби працює один з противірусних препаратів – ремдесивір. Він дає певний результат, але це не панацея, не те лікування, яке могло б нас позбавити від цієї біди. Тепер вже ясно, що вся надія таки на вакцину", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19. Загалом з 17 476 105 випадків COVID-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1%, або 66 372 хворих, у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

В Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу - 1090 нових.