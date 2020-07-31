У країнах з масовою вакцинацією БЦЖ менша смертність від COVID-19 — експерт

У країнах, де проводиться масова вакцинація БЦЖ, смертність від COVID-19 є меншою, однак невідомо, чи існує зв’язок між цими явищами.

Про це розповів учений-біофізик Семен Єсилевський в інтерв’ю Укрінформу.

"Повідомлення про те, що вакцинація БЦЖ може мати кореляцію зі смертністю, вже з’явилося. Хоча ще й не відомо, де причина, а де наслідок. У країнах, де є масова вакцинація БЦЖ, менша смертність від COVID-19, але чи пов'язаний цей факт взагалі з вакцинацією? Чи з якоюсь третьою причиною, про яку ми поки не знаємо? Хтозна. Але кореляція є, і можна сподіватися, що в Україні навіть за найгіршого розвитку подій такої ситуації, як на півночі Італії, не буде", - зазначив він.

За словами Єсилевського, є емпіричне спостереження, що порівняно з березнем-квітнем зменшилася летальність від COVID-19 у світових масштабах.

"Зростає загальна кількість хворих, але при цьому кількість смертельних випадків зростає не так швидко, як можна було екстраполювати за даними квітня. З чим це пов’язано, незрозуміло, але схоже, це не мутація вірусу, що робить його менш смертоносним, а соціальні фактори. Хворіють не ті верстви населення, для яких він найбільш небезпечний. Перший удар припав на групи ризику – людей похилого віку, а зараз епідемія перекочувала в країни третього світу, де не так багато мешканців 60+, а молоде населення хворобу переносить краще. В Індії, Бразилії не так багато пенсіонерів за 60, як в італійському Бергамо. Вірус, звісно, мутує, але поки не кардинально", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків COVID-19. Загалом з 17 476 105 випадків 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1%, або 66 372 хворих, у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

В Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу - 1090 нових.