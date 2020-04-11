Немає жодних доказів, що вакцинація БЦЖ допомагає при COVID-19 – інфекціоніст

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«Немає жодних доказів на користь того, що вакцинація БЦЖ – нещодавно проведена або зроблена у дитинстві – допомагає при ковідній інфекції. У новинах з'явилися репортажі, що деякі країни почали проводити клінічні випробування із вакциною БЦЖ, але наразі мені не відомі подробиці та результати», - розповіла Булавінова.

За її словами, якщо міркувати логічно, дорослі, які важко хворіють в Італії та Іспанії, у дитинстві були так само щеплені БЦЖ, як і ми. «Тому що БЦЖ в країнах Європи почали використовувати тільки для груп ризику лише нещодавно. Тому теорія не працює зовсім», - зауважила інфекціоніст.

При цьому вона наголосила, що щеплення від грипу і пневмококу – будь-яке щеплення, яке «захищає легені», є дуже корисним.

«В Україні є випадки виявлення в одного і того самого пацієнта одночасно грипу та COVID-19. Вакцинація від грипу і пневмококу, як на мене, потрібна у будь-якому випадку, а зараз для групи ризику – вже точно важливо максимально захистити легені», - вважає Булавінова.

Як відомо, у ЗМІ розповсюдили версію, що начебто щеплення БЦЖ дає імунітет проти COVID-19.