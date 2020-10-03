У світі зафіксували 34,8 мільйона випадків коронавірусу

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нові добу було зафіксовано ще 16 500 випадків, у тому числі більш як 4 тисячі - в Мексиці та Індії, а також 3,1 тис. у Бельгії. З 589 нових смертей сьогодні 414 сталися в Мексиці.

США, де зафіксовано 7 549 323 випадки, продовжують лідирувати за кількістю хворих, в Індії на сьогодні зареєстровано 6 473 544, а в Бразилії 4 882 231 випадок.