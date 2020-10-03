У світі зафіксували 34,8 мільйона випадків коронавірусу

У світі зафіксували 34,8 мільйона випадків коронавірусу

Укрінформ
Станом на ранок 3 жовтня в світі зареєстровано 34 836 028 випадків коронавірусу, з них 1 033 330 смертей і 25 897 996 випадків одужання.

 Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нові добу було зафіксовано ще 16 500 випадків, у тому числі більш як 4 тисячі - в Мексиці та Індії, а також 3,1 тис. у Бельгії. З 589 нових смертей сьогодні 414 сталися в Мексиці.

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США, де зафіксовано 7 549 323 випадки, продовжують лідирувати за кількістю хворих, в Індії на сьогодні зареєстровано 6 473 544, а в Бразилії 4 882 231 випадок.

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