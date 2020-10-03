Трампа лікують від COVID-19 експериментальним коктейлем – Білий дім
Про це йдеться у звіті лікаря президента Шона Конлі, оприлюдненому Білим домом у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Після підтвердження ПЛР-тестом діагнозу президента, в якості запобіжного заходу він отримав одну 8-грамову дозу коктейлю з поліклональних антитіл виробництва Regeneron", - йдеться у документі.
Крім того, зазначається, що президент приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін та аспірин на щоденній основі.
Коктейль з антитіл наразі проходить фазу експериментальних випробувань у Сполучених Штатах і не затверджений Центром контролю та профілактики захворювань як препарат, рекомендований для лікування COVID-19. Він зарекомендував себе як ефективний засіб.
"На сьогодні президент залишається втомленим, але в гарному настрої", - зазначається у звіті лікаря.
Водночас інформується, що перша леді Меланія Трамп відчуває лише легкий кашель і головний біль, а решта членів сім'ї президента отримали негативні результати тестів на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти п'ятниці президент США Дональд Трамп підтвердив, що в результаті тестів у нього та його дружини виявили коронавірус. Президентська родина залишається на карантині в Білому домі.
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