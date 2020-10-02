Меланія Трамп розповіла, як вони з чоловіком почуваються на карантині
Укрінформ
Перша леді й дружина президента США Дональда Трампа Меланія повідомила, що подружжя добре почувається.
Як передає Укрінформ, про вона написала у Твіттер.
«Ми добре себе почуваємо. Я відклала всі майбутні зустрічі і перебуватиму з Дональдом вдома на карантині», - зазначила Меланія Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання. До цього стало відомо, що коронавірусом інфікувалася найближча радниця президента США Хоуп Хікс.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки і 25 670 610 випадків одужання.
Фото: АА