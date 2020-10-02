У першої помічниці Трампа виявили коронавірус
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у його першій помічниці Гоуп Гікс виявили коронавірус нового типу COVID-19.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
"Тест дав позитивний результат, я тільки що про це дізнався. Вона багато працює та носить постійно маску, але у неї виявили коронавірус. Тільки що я теж здав тест. Подивимося, адже ми провели багато часу поруч. Перша леді теж пішла робити тест. Тому, можливо, нас чекає карантин", - заявив Трамп.
Нагадаємо: Гоуп Гікс є першою помічницею президента США. Зокрема, вона супроводжувала його на дебатах у Клівленді.
З початку епідемії коронавірусу в США захворіли 7 484 357 осіб, понад 212 тисяч померли, 4 725 190 вилікувалися.