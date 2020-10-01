Від Трампа пішов старший радник президентської кампанії

Старший радник президентської кампанії Дональда Трампа Бред Парскейл, якого примусово госпіталізували через нервовий зрив та спроби самогубства, заявив, що звільняється зі своєї посади та повністю відходить від справ.

Про це йдеться в заяві політтехнолога, яку поширило в середу американське впливове видання Politico, передає Укрінформ.

"Я йду з моєї фірми та взагалі відмовляюся від будь-якої ролі в кампанії (щодо перевиборів президента Трампа – ред.) у ближчому майбутньому, щоби зосередитись на справах своєї родини та прийняти допомогу в боротьбі з надзвичайним стресом", - заявив Парскейл.

Як повідомлялося раніше, 44-річний Парскейл вже довгий час залишався одним із найближчих помічників Дональда Трампа. У липні цього року він був формально понижений на посаді в президентській кампанії, коли рейтинги Трампа обвалилися.

Минулими вихідними його дружина була вимушена викликати правоохоронців додому, коли Бред Парскейл демонстрував неадекватну поведінку та натякав на спроби суїциду із зарядженим пістолетом. Поліція, яка прибула на місце, примусила Парскейла вийти з будинку, після чого від був госпіталізований

Помічник Трампа був затриманий згідно з так званим Законом Бейкера, який дозволяє примусово утримувати людей, які вважаються загрозою для себе чи інших.