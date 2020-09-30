Дебати в США: Байден назвав Трампа "маріонеткою" Путіна

Кандидат у президенти від Демократичної партії, ексвіцепрезидент США Джо Байден назвав нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа "маріонеткою" російського президента Володимира Путіна.

Про це Байден заявив у вівторок, під час перших виборчих теледебатів, що відбулися в Клівленді (штат Огайо), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я зустрічався віч-на-віч із Путіним і твердо заявляв йому, що ми не прийматимемо його нісенітниць. Він же (Трамп – ред.) є маріонеткою (дослівно "puppet" – цуценя англ.) Путіна", - заявив колишній віцепрезидент США, відповівши на закиди Трампа, що зовнішня політика попередньої команди була слабкішою.

Байден аргументував свою позицію тим, що Трамп досі "відмовляється навіть сказати що-небудь Путіну за винагороду (яку Росія пропонувала в Афганістані – ред.) за голови американських солдатів".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня видання The New York Times повідомило про дані розвідки США, які вказували на те, що російські спецслужби пропонували винагороду пов'язаним з талібами бойовикам в Афганістані за вбивства американських військових. У Білому домі заперечували цю інформацію, заявивши, що вона не отримала достатніх доказів.

Фото: АА