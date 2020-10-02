Трамп і його дружина захворіли на COVID-19

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у своєму Твіттері.

«Сьогодні вночі перша леді і я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!», - написав президент.

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Як повідомлялося раніше, коронавірусом захворіла найближча радниця президента Хоуп Хікс, через що Трамп і його дружина вирішили зробити тести і почати карантинний процес.

Фото: Rex