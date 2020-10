Трамп збирається піти на карантин через коронавірус у його найближчої помічниці

Про це спочатку повідомив телеканал Fox News, а згодом підтвердив і сам глава Білого дому, передає Укрінформ.

"Він (президент США – ред.) і перша леді Меланія Трамп наразі очікують результатів тесту на коронавірус після появи інформації про те, що старша радниця Білого дому Гоуп Гікс отримала позитивний результат на виявлення вірусу", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, про це Дональд Трамп спочатку зізнався в розмові з ведучим Fox News Шоном Ханніті.

"Я щойно вийшов з процедури тесту... Я думаю, все стане відомо пізніше, і щодо першої леді також, оскільки ми проводимо багато часу з Гоуп", - цитує телеканал главу Білого дому.

Пізніше Трамп повідомив у Twitter, що вони з першою леді збираються розпочати карантинний процес.

"Гоуп Гікс, яка так багато працювала – навіть без найменшої перерви – отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів тесту. Згодом ми розпочнемо процес карантину!"- зауважив Трамп.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!