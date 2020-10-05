У Києві за добу - 286 нових хворих з коронавірусом, 10 осіб померли

На сьогодні, 5 жовтня, в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 286.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві виявили 286 хворих на коронавірус. 10 випадків летальних. Всього за період пандемії від вірусу померли 430 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли - 163 жінки віком від 18 до 90 років і 12 дівчат від чотирьох до 17 років, 99 чоловіків віком від 19 до 90 років і 12 хлопчиків від чотирьох до 17 років. Захворіли також 12 медиків.

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Водночас, за його словами, одужали за минулу добу більше людей, ніж захворіли – 399.

"Всього коронавірус подолали 8 263 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 54, Дніпровському – 52, Дарницькому і Деснянському районах – по 44 випадки", - уточнив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу – 3 774.