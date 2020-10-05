В Індії розробили швидкий паперовий тест на коронавірус

Група вчених з Індії розробила недорогий і швидкий паперовий тест на коронавірус.

Як передає Укфрінформ, про це повідомляє ВВС.

Тест Feluda отримав свою назву на честь відомого індійського вигаданого детектива. Дія тесту заснована на технології редагування генів під назвою Crispr. За оцінками вчених, тест даватиме результати менш ніж за годину і коштуватиме 500 рупій (близько 6,75 доларів США).

Feluda буде проводитися провідним індійським конгломератом Tata, і може стати першим у світі паперовим тестом на COVID-19, доступним на ринку.

«Це простий, точний, надійний, масштабований та економічний тест», - сказав професор К. Віджай Рагхаван, головний науковий радник уряду Індії.

Дослідники з Інституту геноміки та інтегративної біології у Делі, де був розроблений Feluda, а також з приватних лабораторій, випробували тест на зразках близько 2000 пацієнтів, включаючи тих, у кого вже був позитивний результат на коронавірус.

Вони виявили, що новий тест має 96% чутливості і 98% специфічності. Високочутливість тесту допоможе виявити майже всіх, хто є хворим на коронавірус, а високоспецифічність дозволить правильно виключити майже всіх, у кого немає цього захворювання. Відповідно, перший показник гарантує не надто багато помилкових негативних результатів, а другий - не дуже багато помилкових позитивних.

Регулюючий орган Індії з ліків схвалив тест для комерційного використання.

Індія з більш ніж шістьма мільйонами підтверджених інфікованих осіб займає друге місце у світі по захворюваності COVID-19. На даний момент в країні від цієї хвороби померло більше 100 000 людей.

Фото з сайту ВВС