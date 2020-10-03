Світ повинен пристосуватися до життя в умовах пандемії COVID-19 - МЗС Сінгапуру

Унаслідок пандемії COVID-19 світ зазнав суттєвих змін, тож держави та міжнародні інституції повинні пристосуватися до нових обставин.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакришнан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Держави не можуть сподіватися повернутися назад до того, як було до приходу COVID-19. Не може цього зробити й багатостороння міжнародна система. Ми повинні адаптувати й посилити наші міжнародні інституції, аби вони залишалися відкритими, інклюзивними, прозорими та придатними для втілення своєї мети”, - сказав Балакришнан.

Він наголосив на особливій ролі у сучасному світі Організації Об’єднаних Націй. “ООН незамінна у ролі універсальної платформи співпраці, заснованої на принципах рівності, взаємної поваги, взаємної користі та міжнародного права. Утім, ООН і сама повинна адаптуватися та реформуватися, аби ефективно реагувати на сучасні й майбутні виклики, якщо вона прагне залишатися актуальною протягом наступних 75 років”, - зазначив міністр.

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Цього року Організація Об’єднаних Націй відзначає 75 років із дати заснування.