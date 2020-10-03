Індія в ООН пообіцяла світовій спільноті допомогти з вакциною проти коронавірусу

Індія застосує спроможності своєї фармацевтичної галузі для підтримки глобальних зусиль із пошуку вакцини проти коронавірусу.

Про це під час виступу в ООН заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Як країна, яка є найбільшим виробником вакцин у світі, хочемо запевнити глобальну спільноту ще раз: індійські потужності виробництва та доставки вакцин будуть використані для допомоги усьому людству в боротьбі із коронакризою”, - сказав Моді.

Він наголосив, що в Індії та сусідніх країнах уже проводять третій етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. “Індія також допоможе усім країнам у покращенні холодового ланцюга та потужностей для зберігання вакцин”, - зазначив прем’єр-міністр.

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За його словами, навіть під час пандемії фармацевтична індустрія Індії відправила необхідні медикаменти до понад 150 держав.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 34 935 353 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 1 034 660 летальних, одужали 25 972 414 осіб.

Фото: Victor J. Blue/Bloomberg