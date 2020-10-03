Коронавірус забрав вже понад 100 тисяч життів у Індії

В Індії від коронавірусу з початку пандемії загинуло 100 875 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Вересень став найгіршим місяцем з початку пандемії для країни: в середньому від вірусу в Індії щодня вмирало 1 100 осіб.

За кількістю загиблих країна знаходиться на третьому місці в світі після США і Бразилії, а за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу - на другому (6 473 544) після США.

Станом на ранок 3 жовтня в світі зареєстровано 34 836 028 випадків коронавірусу, з них 1 033 330 смертей і 25 897 996 випадків одужання.

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