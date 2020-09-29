Вчені назвали вітамін, що знижує ризик ускладнень і смерті при COVID-19

Про е повідомляє Naked Science з посиланням на дослідження фахівців з Медичного центру при університеті Бостона (США) та їхніх колег з Тегеранського університету медичних наук (Іран).

Нове дослідження показало, що достатні рівні вітаміну D (25-гідроксівітаміну D) в крові - не менше 30 нг / мл - знижують ризик несприятливих клінічних результатів (наприклад, втрату свідомості, гіпоксію, а також - в кінці кінців - смерть) у пацієнтів з коронавірусним захворюванням.

«Вірус вражає пневмоцити і ентероцити II типу як первинні клітини-мішені. Спайковий білок SARS-CoV-2 полегшує проникнення патогену в клітини-мішені за рахунок зв'язування з ферментом ACE-2. ACE-2, регулятор ренінангіотензинової системи, є в багатьох тканинах організму, включаючи легені, нирки, шлунково-кишковий тракт і серцево-судинну систему. Це може пояснити поліорганну недостатність у сприйнятливих пацієнтів з коронавірусом . Раніше вже висловлювалося припущення, що вітамін D має захисну дію проти Covid-19. До того ж було показано, що він має імуномодулюючу активність. Взаємодіючи зі своїм рецептором в імунних клітинах, ця речовина модулює вроджену і придбану імунні системи у відповідь на вторгнення бактеріальних і вірусних патогенів, а також діє як модулятор шляху ренін-ангіотензин і пригнічує ACE2 », - пишуть вчені.

Дослідження показало, що нормальні рівні вітаміну D в крові у госпіталізованих з Covid-19 пов'язані зі значно меншою ймовірністю несприятливих клінічних результатів.