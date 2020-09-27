У МОЗ назвали два міста з найбільшою добовою кількістю хворих COVID-19

За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 зафіксовано у Харківській області - 494 випадки, зокрема у Харкові - 414 випадки, та Києві - 323 випадки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За останню добу найбільша кількість підтвердженних випадків зареєстрована у Харківській області - 494 випадки, в тому числі місто Харків - 414 випадки, місто Київ - 323 випадки, Дніпропетровська область- 167 випадків, Львівська - 148 випадків, Київська - 143 випадки та Одеська - 142 випадки", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у всьому світі спостерігається збільшення хворих на коронавірус, лише за минулому добу у світі, згідно офіційних даних, захворіло 294 тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу захворіло 3130 осіб з них 195 дітей та 116 медичних працівників. Було госпіталізовано 537 людей та зафіксовано 56 летальних випадків, при цьому одужало 1009 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 198634 людини з них 13080 дітей, а також 14799 медичних працівників. загалом одужало 87882 пацієнти, а летальних випадків 3959.