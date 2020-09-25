Степанов хоче реакції поліції на підробку довідок про ПЛР-тести

Національна поліця має відреагувати на випадки продажу підробних довідок про проведення ПЛР-тестування на коронавірус.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на питання стосовно продажу підробних довідок про результати ПЛР-тестування, міністр сказав: “Підробка документів - це серйозний злочин, і Нацполіція має звернути на це увагу, якщо є такі сайти, які підробляють документи”.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік лабораторій, які проводять тести методом ПЛР і мають право видавати довідки про результати таких досліджень. Зокрема, такий перелік лабораторій доступний на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 вересня лабораторно підтверджено 191 671 випадок COVID-19, із них 3 827 летальних, 85 133 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 3 565 нових випадків.