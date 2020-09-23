У Києві ПЛР-тести роблять 19 лабораторій

У Києві найвищий показник тестування на коронавірус - 258 тестів на 100 тисяч мешканців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці найвищий в Україні і становить 258 тестів на 100 тисяч мешканців. Загалом з початку пандемії в комунальних медзакладах досліджено понад 125 тисяч зразків біоматріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА на виявлення антитіл зробили близько 22, 5 тисяч тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці активно працюють і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. Мер додав, що тільки за минулу добу бригади відібрали 1 322 зразки, а з початку своєї роботи – понад 78 тисяч.

"У Києві біологічні матеріали методом ПЛР обробляють 19 лабораторій. Більшість тестів досліджує "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". В основному це біоматеріал, що відбирають мобільні бригади медиків - у середньому понад 1 тис. зразків за добу. У чотирьох комунальних медзакладах столиці оперативно тестують пацієнтів із підозрою на коронавірус, які потребують стаціонарного лікування. Також досліджують зразки приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи", - сказав Кличко.

За його словами, до 5 днів вважається нормою для отримання результату тесту пацієнтами, у яких не складний перебіг хвороби і які лікуються вдома.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.