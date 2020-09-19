В Україні за добу провели понад 52 тисячі COVID-тестів

За минулу добу в Україні проведено понад 52 тисячі тестувань на виявлення коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“За попередню добу загалом було здійснено 52 417 тестувань, із них 29 121 дослідження методом ПЛР, а також 23 296 методом ІФА”, - сказав Степанов.

За його словами, найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявлено в Києві — 400, Тернопільській області — 311, Одеській — 281, Львівській — 260, Харківській — 200, Івано-Франківській — 181.

Як повідомлялося, станом на 19 вересня в Україні лабораторно підтверджено 172 712 випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків.