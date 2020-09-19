До 50% людей мають вроджений імунітет до коронавірусу - вчені

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті British Medical Journal.

Згідно шести різним дослідженням, специфічний Т-клітинний імунітет до коронавірусу спостерігався у 20-50% осіб, які не контактували з вірусом.

На думку авторів двох досліджень, таку імунну реакцію може пояснювати перехресний імунітет, який сформувався після контакту з іншими типами коронавірусів.

Таким чином, експерти в порядку робочої гіпотези висловлюють сумніви щодо того, що через виявлення антитіл до коронавірусу у порівняно невеликої кількості людей пандемія може тривати довго.

У статті наголошується, що, розглянуті разом, ці дослідження «можуть спонукати осіб, які планують заходи проти пандемії, переглянути припущення з приводу того, як вимірювати частку сприйнятливого населення і розмах епідемії».

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 19 вересня у світі зареєстровано 30 697 861 випадок коронавірусу, у тому числі 956 450 летальних, одужали 22 339 980 осіб.