Сон менш як сім годин “блокує” позитив від приємних справ - психологи

Сон менш як сім годин “блокує” позитив від приємних справ - психологи

Укрінформ
Через недосип людина отримує менше позитивних емоцій від приємних для неї справ

Як передає Укрінформ, це стверджують канадські психологи з Університету Британської Колумбії у науковому журналі Health Psychology.

Вчені спостерігали за двома тисячами людей віком 33-84 роки. Протягом восьми днів вони повідомляли про те, скільки годин на добу спали, та як у ці дні реагували на події, що відбувалися з ними.

Опираючись на отримані данні, психологи виявили, що якщо людина спала менш ніж сім годин, то відповідно й отримувала менше позитивних емоцій від приємних справ. Натомість добровольці, які виспалися, не відчували проблем з позитивними емоціями.

Таким чином вчені дійшли висновку, що якщо людина спить менше, ніж зазвичай, приємні речі, як, наприклад, обійми чи прогулянки на природі, радують її не так інтенсивно.

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«Втрата сну може посилити втрату позитивного ефекту в дні, коли спостерігаються стресові фактори, а також зменшити позитивну афективну реакцію на позитивні події», - йдеться у повідомленні.

Водночас психологи не виявили посилення негативних емоцій саме через недосип.

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