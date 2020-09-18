Сон менш як сім годин “блокує” позитив від приємних справ - психологи

Через недосип людина отримує менше позитивних емоцій від приємних для неї справ

Як передає Укрінформ, це стверджують канадські психологи з Університету Британської Колумбії у науковому журналі Health Psychology.

Вчені спостерігали за двома тисячами людей віком 33-84 роки. Протягом восьми днів вони повідомляли про те, скільки годин на добу спали, та як у ці дні реагували на події, що відбувалися з ними.

Опираючись на отримані данні, психологи виявили, що якщо людина спала менш ніж сім годин, то відповідно й отримувала менше позитивних емоцій від приємних справ. Натомість добровольці, які виспалися, не відчували проблем з позитивними емоціями.

Таким чином вчені дійшли висновку, що якщо людина спить менше, ніж зазвичай, приємні речі, як, наприклад, обійми чи прогулянки на природі, радують її не так інтенсивно.

«Втрата сну може посилити втрату позитивного ефекту в дні, коли спостерігаються стресові фактори, а також зменшити позитивну афективну реакцію на позитивні події», - йдеться у повідомленні.

Водночас психологи не виявили посилення негативних емоцій саме через недосип.