В Україні за добу зафіксували 3771 випадок коронавірусу

Протягом доби зафіксовано 33 нових летальних випадки. Одужали – 1 145 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 4 430 смертей від COVID-19. Одужали – 101 252 пацієнти. Хворіють нині 124 554 людини, із підозрою на коронавірус – 297 096 осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 446, Києві – 286, Дніпропетровській – 206, Одеській областях - 190.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно було підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.