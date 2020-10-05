В Україні за добу зафіксували 3771 випадок коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за добу – 3 771.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 33 нових летальних випадки. Одужали – 1 145 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 4 430 смертей від COVID-19. Одужали – 101 252 пацієнти. Хворіють нині 124 554 людини, із підозрою на коронавірус – 297 096 осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 446, Києві – 286, Дніпропетровській – 206, Одеській областях - 190.
Як повідомлялося, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно було підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.