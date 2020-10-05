У світі нарахували вже понад 35,3 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 5 жовтня в світі зафіксовано 35 398 976 випадків коронавірусу, зокрема 1 041 823 летальні випадки і 26 623 375 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зафіксовано вже 9 282 нових випадки і 280 нових смертей. Найбільша кількість - у Мексиці (3 712 хворих і 208 загиблих).

У США на сьогодні зареєстровано 7 636 912 випадків COVID-19, в Індії 6 623 815, а в Бразилії 4 915 289.