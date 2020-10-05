У Словаччині три доби поспіль - рекордний приріст COVID-19

Протягом минулої доби у Словаччині було підтверджено 818 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником з початку епідемії в цій країні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Словацького урядового інформаційного центру з питань COVID-19.

Рекордні показники інфікування фіксуються у країні вже третій день поспіль: у суботу виявили 704 випадки захворювання, днем раніше – 679.

Станом на 4 жовтня у Словаччині, населення якої становить 5,5 млн, коронавірусом було інфіковано 13 139 осіб. Одужали 4828 пацієнтів, померли - 55.

За останніми даними, у світі підтверджено понад 35 млн 340 тис. випадків COVID-19. Одужали 26 млн 320,3 тис. пацієнтів, більш як 1 млн 40 тис. - померли.