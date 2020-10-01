У Словаччині скасували українську Службу Божу через посилення боротьби з COVID-19

Служба Божа українською мовою, запланована в Братиславі на 4 жовтня, не відбудеться у зв'язку із рішенням уряду Словацької Республіки про заборону, серед іншого, проведення богослужінь з метою запобігання поширенню пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Словаччині в Фейсбуці.

«З метою запобігання поширенню пандемії COVID-19 Урядом Словацької Республіки ухвалено рішення з 1 жовтня 2020 року заборонити, серед іншого, проведення богослужінь. У цьому зв’язку, повідомляємо про скасування 4 жовтня 2020 року Служби Божої українською мовою у церкві Святої Розалії окрес Ламач м. Братислава (Kaplnka Svätej Rozálie, ul. Rozálska, 841 03 Lamač, Bratislava)», - йдеться у дописі.

У посольстві зазначили, що про відновлення богослужінь інформуватимуть, зокрема, в соцмережах.

Як повідомлялося, уряд Словаччини ухвалив рішення запровадити в країні з 1 жовтня надзвичайний стан. За словами прем’єр-міністра Ігоря Матовіча, триватиме він орієнтовно 45 днів, після чого уряд вирішуватиме, чи продовжувати його, чи буде можливість повернутись до звичного життя.

З понеділка уряд Словаччині посилив заходи із запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, було заборонено проведення більшості публічних культурних та спортивних заходів, розширено перелік місць з обов'язковим перебуванням в захисній масці тощо.

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Першу хвилю пандемії Словаччина пройшла в березні та квітні, продемонструвавши набагато менше випадків інфікування, ніж в сусуідніх країнах, та один з найнижчих в Європі показник смертності від коронавірусу. Однак у вересні в країні відбулося різке зростання захворюваності на COVID-19: у вівторок, зокрема, було повідомлено про 567 нових випадків.

У Словаччині з населенням у 5,5 млн всього з початку пандемії інфіковано COVID-19 10 141 громадян, понад 4 тисячі – одужали, 48 людей померли.

Фото: Фото: TASR - Renáta Minová