Чехія вдруге запроваджує надзвичайний стан через коронавірус

У Чехії з наступного понеділка, 5 жовтня, знову запроваджують строком на місяць надзвичайний стан у зв’язку з коронавірусом.

Таке рішення ухвалив 30 вересня уряд республіки і схвалив парламент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула, який подав відповідне поданням, зазначив на брифінгу, що на відміну від надзвичайного стану весни 2020 року, цього разу обмеження жодним чином не торкнуться бізнесу. Планується, зокрема, обмежити кількість людей на приватних святкуваннях (максимум 10 людей у приміщеннях і 20 - на свіжому повітрі) і перевести середні школи в найбільш проблемних регіонах на дистанційне навчання на 2 тижні. Із 19 жовтня вступить у дію обмеження щодо кількості гостей на весіллях – до 30 осіб.

На відміну від весни, коли Чехія першою в ЄС запровадила надзвичайний стан, не будуть закривати підприємства, торгові центри та ресторани, проте в останніх буде обмежена кількість відвідувачів.

У сфері культури планується диференційований підхід: концерти, оперні та музичні вистави будуть скасовані у зв'язку з підвищеним ризиком поширення корона вірусу через співу, водночас драматичні чи балетні вистави проводити дозволено, глядачі мають бути в масках, пояснив чеський міністр. Не будуть скасовуватися також спортивні змагання, але вони будуть проводитися або без глядачів, або з обмеженою їх кількістю.

За словами Примули, вдатися таких заходів вимагає епідеміологічна ситуація, яка «не виглядає добре». Чехія наразі є одною з європейських країн, де спостерігається «найбільш драматичний приріст» як числа нових заражень, так і кількості госпіталізованих. Запровадженням таких простих обмежень влада сподівається знизити ці показники протягом уже 14 днів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Чехії зафіксовано 1 965 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії – 67 843. Активними хворими вважаються 34 448 людей, що майже на 2 тисячі більше, ніж кількість тих, хто вилікувався. У лікарнях перебувають 825 пацієнтів з COVID-19, померли за весь час 636 людей.