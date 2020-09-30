У Німеччині почали тестувати COVID-вакцину на людях

Біофармацевтична компанія CureVac з німецького Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу - CVnCoV.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

Дослідження проводитиметься в Перу та Панамі, загальна кількість волонтерів – 690. Випробування пройде серед здорових людей у двох групах: учасники у віці від 18 до 60 років і 61+. Перший волонтер уже був щеплений.

Учасники отримують дві вакцинації, другу – через 28 днів після першого щеплення. Досліджуються різні концентрації дози. Метою є підтвердити безпеку та реактогенність вакцини у дорослих людей.

Перші дані очікуються в четвертому кварталі.

Перша фаза випробувань проводилася на здорових дорослих добровольцях у Німеччині та Бельгії. CureVac планує розпочати глобальне клінічне дослідження фази 2b/3 за участю до 30 тисяч учасників у четвертому кварталі 2020 року.

Компанія розробляє новий клас препаратів на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

CureVac – одна з 3 німецьких компаній, які отримали від держави сукупно 750 млн євро на дослідження та розробку вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, до кінця 2021 року в рамках програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), планується виготовити щонайменше 2 мільярди доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: АА