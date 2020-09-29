ВООЗ планує забезпечити бідні країни експрес-тестами на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я разом з провідними партнерами погодила план допомоги країнам з низьким та середнім рівнем прибутку, у яких спостерігаються проблеми з тестуванням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Такі країни планують забезпечити 120 мільйонами експрес-тестів на коронавірус.

Ця програма потребуватиме 600 мільйонів доларів на початковому етапі та має розпочатися вже наступного місяця.

Пропоновані експрес-тести виявляють антигени або білки, що знаходяться на поверхні вірусу. Зазвичай вони вважаються менш точними, хоча швидше виявляють хворобу, ніж ПЛР-тести, які більш точні та якісні.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус відзначив цю програму як "гарну новину" у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Ці тести дають надійні результати приблизно за 15-30 хвилин, а не через години або дні, з нижчою ціною та з менш складним обладнанням. Це дозволить розширити маштаби тестування, особливо у важкодоступних районах, де немає лабораторного обладнання або недостатньо підготовлених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів", – заявив Губреісус.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 вересня у світі зафіксовано 33 552 152 випадки коронавірусу, зокрема 1 006 379 летальних випадків та 24 880 948 випадків одужання.