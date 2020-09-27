Вакцина проти COVID-19: ВООЗ запланувала 2 мільярди доз до кінця 2021 року

До кінця 2021 року в рамках програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), планується виготовити щонайменше 2 мільярди доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр новин ООН.

Як зазначив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, на сьогодні до ініціативи COVAX (виготовлення вакцини від COVID-19 - ред.) офіційно приєдналися понад 160 країн.

ВООЗ очолює глобальну ініціативу, яка зобов'язалася надавати вакцину проти COVID-19 кожному, в якій би країні це не було.

"Метою є виготовити два мільярди доз вакцин до кінця 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За словами Гебреісуса, боротьба з дезінформацією стає критично важливою, оскільки ООН та її партнери працюють над зміцненням довіри громадськості до безпеки та ефективності будь-яких розроблених вакцин проти COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 вересня кількість випадків хвороби COVID-19 становить 33 058 750 осіб. При цьому 24 411 772 особи вже одужали, 998 747 пацієнтів померли.

Фотo: World Bank