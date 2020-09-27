Вакцина проти COVID-19: ВООЗ запланувала 2 мільярди доз до кінця 2021 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр новин ООН.
Як зазначив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, на сьогодні до ініціативи COVAX (виготовлення вакцини від COVID-19 - ред.) офіційно приєдналися понад 160 країн.
ВООЗ очолює глобальну ініціативу, яка зобов'язалася надавати вакцину проти COVID-19 кожному, в якій би країні це не було.
"Метою є виготовити два мільярди доз вакцин до кінця 2021 року", - йдеться у повідомленні.
За словами Гебреісуса, боротьба з дезінформацією стає критично важливою, оскільки ООН та її партнери працюють над зміцненням довіри громадськості до безпеки та ефективності будь-яких розроблених вакцин проти COVID-19.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 вересня кількість випадків хвороби COVID-19 становить 33 058 750 осіб. При цьому 24 411 772 особи вже одужали, 998 747 пацієнтів померли.
Фотo: World Bank