ВООЗ припускає, що жертв COVID-19 буде 2 мільйони

Внаслідок пандемії коронавірусу у світі вже померли майже один мільйон людей, однак ця цифра не остаточна й цілком може збільшитися до двох мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час брифінгу.

"Це цілком можливо. Протягом дев'яти місяців від коронавірусної хвороби померли 1 млн осіб. Можливо, що буде потрібно ще 9 місяців для того, щоб з'явилася вакцина, і можливо, що протягом цього часу помре ще 1 млн осіб", - заявив Райан.

Він додав, що лише від дій світової спільноти залежить якою буде сумна статистика загиблих внаслідок пандемії.

Як повідомлялося, у світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.

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