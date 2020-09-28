За оптимістичним сценарієм, COVID-вакцина може з’явитися взимку – експерт

Нині у світі досягнута надзвичайна мобілізація зусиль науковців і промисловості у створенні вакцини проти коронавірусу, але за найбільш оптимістичним прогнозом робота може бути завершена в середині зими 2021 року.

Таку думку в ефірі Franceinfo висловив президент-генеральний директор французького державного науково-дослідного інституту у сфері біомедицини Inserm Жиль Блош, передає власний кореспондент Укрінформу.

"За найкращими, оптимістичними сценаріями, вакцину можна отримати на середину зими. Також є підстави вважати, якщо це не станеться на середину зими, тоді це можна очікувати (створення вакцини – ред.) упродовж року або двох", - вважає керівник Inserm.

Він відзначив надзвичайну мобілізацію у світовому науковому середовищі і промисловій галузі у питанні створенні вакцини проти коронавірусної хвороби. За словами Блоша, нині у світі реалізовується близько 300 проектів зі створення вакцини. Багато з них вже вийшли на третій етап випробувань вакцини на людях, щоб дослідити їхню ефективність і безпеку.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 вересня у світі зафіксовано 33 306 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 002 389 летальних випадків і 24 637 458 випадків одужання.