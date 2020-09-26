Вірменія в ООН закликала до справедливого доступу до вакцин від COVID-19

Для подолання пандемії COVID-19 міжнародна спільнота повинна надавати рівний доступ до лікування усім.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“У дусі нашої колективної обіцянки не покидати нікого, ми переконані, що рівний доступ до усіх важливих технологій охорони здоров’я та продукції для боротьби із вірусом є глобальним пріоритетом. Ніхто, в тому числі жителі регіонів конфлікту, не повинен бути позбавлений або обмежений у доступі до засобів пом’якшення впливу COVID-19”, - сказав Пашинян.

Він наголосив, що “вакцини проти COVID-19 є глобальним суспільним благом та повинні бути доступні усім людям без будь-якої дискримінації".

Нагадаємо: станом на вечір п’ятниці на території Вірменії залишалося понад 5 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 947 життів.