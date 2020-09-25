Євросоюз уже виділив €16 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

Євросоюз перебуває на передовій міжнародної співпраці щодо подолання епідемії коронавірусу, на що виділено в цілому близько 16 мільярдів євро.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час дебатів на 75-ій сесії Генасамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз перебуває на передовій міжнародного співробітництва, у межах якого вдалося зібрати майже 16 млрд євро на фінансування досліджень та впровадження вакцин, тестів та лікування. І ми працюємо разом з усіма залученими гравцями, щоб ці вакцини та методи лікування були загальнодоступними та недорогими", - заявив президент Євроради.

Він наголосив, що в Євросоюзі COVID-19 забрала життя 142 тисяч осіб.

"Криза, спричинена пандемією, є безпрецедентною. Вона посилила слабкі сторони вразливих країн, регіонів та населення. Вона також виявила вразливість країн, які вважали себе сильними. Це кинуло нас усіх на битву проти одного спільного ворога", - заявив Мішель.

Як раніше повідомляло агентство, Європейський Союз ухвалив пакет фінансової допомоги на загальну суму 87,4 мільярда євро для 16 країн ЄС за так званою програмою SURE, яка спрямована на підтримання європейських підприємств та збереження робочих місць в умовах кризи COVID-19.