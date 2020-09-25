ЄС ухвалив програму порятунку від коронакризи на €87,4 мільярда

Європейський Союз ухвалив пакет фінансової допомоги на загальну суму 87,4 мільярда євро для 16 країн ЄС за так званою програмою SURE, яка спрямована на підтримання європейських підприємств та збереження робочих місць в умовах кризи COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні фінансову підтримку на 87,4 мільярда євро для 16 країн-членів у формі кредитів ЄС за тимчасовим інструментом, призначеним для зниження ризиків безробіття під час кризи COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, така підтримка допоможе країнам-членам профінансувати різке підвищення бюджетних витрат, що здійснювалися починаючи з 1 лютого 2020 року і були спричинені використанням національних програм скороченого робочого дня та інших подібних заходів, що охоплювали, зокрема, самозайнятих персон, та деякі заходи у сфері охорони здоров’я в рамках відповіді на пандемію.

Програма SURE є одним з трьох елементів мережі фінансової безпеки вартістю 540 мільярдів євро, яка була погоджена Єврогрупою у квітні поточного року та схвалена лідерами країн ЄС для захисту працівників та бізнесу в умовах кризи коронавірусу.

Італія та Іспанія запросили найбільші кредити від ЄС для покриття витрат, що пов’язані зі збереженням робочих місць та ліквідності підприємств в умовах пандемії – 27,4 та 21,3 мільярда євро, відповідно.

Серед інших європейських країн Бельгія отримає 7,8 мільярда євро, Болгарія – 511 мільйонів євро, Хорватія – 1 мільярд євро, Кіпр – 479 мільйонів євро, Чеська Республіка – 2 мільярди євро, Греція – 2,7 мільярда євро, Латвія – 193 мільйони євро, Литва – 602 мільйони євро, Мальта – 244 мільйони євро, Польща – 11,2 мільярда євро, Португалія – 5,9 мільярда євро, Румунія – 4,1 мільярда євро, Словаччина – 631 мільйон євро, Словенія – 1,1 мільярда євро.

Інші країни ЄС все ще можуть надіслати в ЄС запити про надання такої фінансової допомоги. За допомогою тимчасового інструменту SURE вони можуть скористатися допомогою на загальну суму до 100 мільярдів євро.

Кредити SURE забезпечуються бюджетом ЄС та гарантіями, які надаються країнами-членами відповідно до їх частки у ВНП Євросоюзу, на загальну суму 25 мільярдів євро. Всі угоди щодо гарантійного забезпечення таких кредитів вже були укладені Єврокомісією.

Після прийнятого сьогодні рішення Ради ЄС Єврокомісія отримала «зелене світло» для мобілізації необхідних ресурсів на міжнародному ринку капіталів від імені ЄС, що дасть змогу надати захищені кредити тим країнам-членам, які їх потребують.