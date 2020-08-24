Коронакриза: Німеччина продовжить виплати бізнесу до грудня

Міністерство економіки Німеччини має намір подовжити до кінця року виплати допомоги малому та середньому бізнесу для компенсації збитків, спричинених пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на речницю мінекономіки ФРН.

Планується, що фінансова допомога, виплата якої стартувала у липні, надаватиметься до грудня цього року. Максимальний розмір дотацій одному підприємству становить 150 тисяч євро.

У міністерстві також запевнили, що німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм. До середини серпня надійшло 83 тисячі заявок і було погоджено виділення майже 45 мільярдів євро таких позик.

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Як нагадує DW, у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги. Компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і фізичні особи. При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40 або більше відсотків у порівнянні з цим самим місяцем 2019 року.

Загалом уряд Німеччини ухвалив пакет підтримки економіки обсягом 130 мільярдів євро.