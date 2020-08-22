Уряд Франції не збільшуватиме податки задля відновлення економіки

Заради відновлення національної економіки, яка зазнала збитків через пандемію коронавірусу, французький уряд не буде збільшувати податки.

Як передає Укрінформ, про це заявила міністр промисловості Франції Агнес Паньє-Рунахер в інтерв’ю сайту France Inter.

На думку Паньє-Рунахер, уряд Франції не йтиме шляхом попередників, як це було під час економічної кризи 2008 року.

"Якщо ми пам’ятаємо, реалізація плану стимулювання економіки 2008 року відбувалася за дещо інших обставин, це була справжня економічна криза, хоча й менша за масштабами впливу, ніж зараз. Однак тоді зростання було загальмовано збільшенням податків... Ми не будемо робити цієї помилки", - запевнила вона.

Говорячи про можливе зростання рівня безробіття у Франції, міністр відзначила, що уряд країни відстежує ситуацію і запровадив механізм зайнятості, але наприкінці року очікується зростання рівня безробіття на кілька сотень тисяч осіб.

"Щодо скорочень та часткового безробіття, ми у Франції змінили своє ставлення, створивши механізм фінансування часткової довготривалої діяльності, якого у нас не було у 2008 році, тоді як у Німеччини він був, і тому вона відновилася швидше, ніж ми", - додала вона.

Як повідомлялося, станом на серпень 2020 року рівень безробіття у Франції становить 7,1%, за даними Національного інституту статистичних та економічних досліджень, він дещо знизився у порівнянні з першим кварталом цього року. Фахівці інституту очікують, що падіння валового внутрішнього продукту Франції у 2020 році становитиме 9%, в уряді країни прогнозують зменшення ВВП на 11%.

Фото: RFI