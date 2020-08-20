Франція готова допомогти Навальному і його родині – Макрон
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель за результатами зустрічі лідерів у четвер у літній резиденції Брегансон, що на Лазурному узбережжі.
«Ми надзвичайно занепокоєні і розчаровані ситуацією із Олексієм Навальним і готові підтримати його та його родину і близьких, надати всебічну допомогу, включаючи медичну, а також притулок», - заявив Макрон.
Він додав, що обговорив це питання з Меркель та відзначив, що ситуація із Навальним повинна бути належно розслідувана.
Як повідомлялося, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням.
Фото: securityconference.org