Франція готова допомогти Навальному і його родині – Макрон

Франція занепокоєна ситуацією із Олексієм Навальним та готова надати йому та його родині усіляку допомогу, зокрема медичну та притулок.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель за результатами зустрічі лідерів у четвер у літній резиденції Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

«Ми надзвичайно занепокоєні і розчаровані ситуацією із Олексієм Навальним і готові підтримати його та його родину і близьких, надати всебічну допомогу, включаючи медичну, а також притулок», - заявив Макрон.

Він додав, що обговорив це питання з Меркель та відзначив, що ситуація із Навальним повинна бути належно розслідувана.

Як повідомлялося, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням.

Фото: securityconference.org