Навального хочуть перевезти в західну клініку - його штаб просить Кремль дати добро

Штаб Олексія Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням у західну клініку.

Як передає Укрінформ, про це написала сімейний лікар Навального і глава "Альянсу лікарів" Анастасія Васильєва в Твіттері в контексті обіцянки прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова посприяти, якщо від представників Навального надійде відповідне прохання.

«Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр в Європі. Головний лікар ЛШМД1 відмовляє дружині, мені й Івану Жданову в наданні виписки або епікризу», - написала Васильєва.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль за необхідності оперативно буде готовий розглянути звернення про вивезення опозиціонера.

Тим часом прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що поліція намагалася забрати з собою речі політика, проте дружина Навального не дозволила це зробити.

«Речі Олексія забрала з собою Юля. Вона сказала, що не дозволяє їх вилучити, і забрати їх можна тільки з нею за умови її затримання і подальшого особистого обшуку», - написала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, в якому Навальний повертався в Москву з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало погано. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

Зараз він у комі і підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поставили йому попередній діагноз "отруєння невстановленим психодиcлептиком".