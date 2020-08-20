Міністр закордонних справ Британії стурбований новинами про отруєння Навального

Міністр закордонних справ Британії стурбований новинами про отруєння Навального

Укрінформ
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб висловив стурбованість через повідомлення про ймовірне отруєння російського політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це британський дипломат написав у Твіттер.

«Я глибоко стурбований новинами про те, що лідер російської опозиції Олексій Навальний був отруєний під час польоту до Москви і зараз перебуває в комі у реанімації. Мої думки з ним та його родиною», - написав Рааб.

Раніше верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель висловив занепокоєння через імовірне отруєння Навального.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що у польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

Наразі він у комі та підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поставили йому попередній діагноз "отруєння невстановленим психодиcлептиком".

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