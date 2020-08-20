Міністр закордонних справ Британії стурбований новинами про отруєння Навального
Як передає Укрінформ, про це британський дипломат написав у Твіттер.
«Я глибоко стурбований новинами про те, що лідер російської опозиції Олексій Навальний був отруєний під час польоту до Москви і зараз перебуває в комі у реанімації. Мої думки з ним та його родиною», - написав Рааб.
Раніше верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель висловив занепокоєння через імовірне отруєння Навального.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що у польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.
Наразі він у комі та підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поставили йому попередній діагноз "отруєння невстановленим психодиcлептиком".