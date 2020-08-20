Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, його підключили до ШВЛ

Літак, в якому летів опозиційний російський політик Олексій Навальний, здійснив екстрену посадку в Омську, самого Навального госпіталізовано з ознаками отруєння.

Про це повідомила в Твіттері його прессекретар Кіра Ярмиш, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів в Омську. У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню », - написала вона.

За словами Ярмиш, очевидно, Навального отруїли.

«Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний », - зазначила вона.

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Ярмиш додала, що зараз Навального підключили до апарату штучної вентиляції легенів. До лікарні викликали поліцію.

За інформацією «Тайга.інфо», Навальний кілька днів перебував у регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за інформацією видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.